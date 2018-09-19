Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler yarıştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Yöresel Yemekler Yarışması" düzenlendi.

Ağalar Konağı'nda yapılan yarışmada, kadınlar farklı kategorilerde hazırladıkları yemek ve tatlıları jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yarışma kapsamında, hamur işleri ve tatlılar kategorisinde "Kervansaray Tatlısı" ile Hacer Kılıç, Ahi sofrası yemekleri kategorisinde "Ahi Makarnası" ile Gülseren Şahin, Kırşehir yöresi et ve sebze yemekleri kategorisinde ise Etli Firik Pilavı ile Bilge Yavuz birinci oldu.

Derece alan yemek ve tatlıları tadan Vali İbrahim Akın, yaptığı konuşmada, bütün yarışmacı kadınların yemeklerinin birbirinden lezzetli olduğunu, ancak dereceye girenlere ödül verileceğini söyledi.

Akın, "Bu bir yarışma, nitekim bu yemekler arasından ilk 3’e girenler ödüllendirilecek. Ahilik Haftası’nda düzenlenen yöresel yemekler yarışmasına bayanlarımızın büyük ilgi göstermesi gayet anlamlı. Bütün yarışmacılarımızın eline, yüreğine sağlık." dedi.

Dereceye girenlerin ödülleri Vali Akın ile eşi Saliha Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından verildi.