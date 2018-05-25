Ahilik Haftası kutlamaları hazırlık toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının himayesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında yapılan toplantıda kutlamaların hazırlık taslağı görüşüldü.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan 31. Ahilik Haftası kutlama programının taslağı konusunda ilgili kurumların görüş ve düşüncelerinin alınacağını belirtti.

Kutlamaların Kırşehir'e ve Ahiliğe yakışır şekilde yapılmasının önemine işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir’de Ahilik kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için çalışacağız. Ahiliği tanıtmak, yaşamak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Ahilik Haftası’nın en iyi şekilde kutlanması için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak taslak program Ankara’ya yani Merkez Yürütme Kuruluna sunulacaktır."











