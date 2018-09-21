KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve beraberindeki heyet, Kırıkkale Belediyesinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Etkinlikler kapsamında bir düğün salonunda devam eden programda konuşan Köstekli, ahilikle topluma ahlaklı insan yetiştirme çalışmalarının 800 yıldır devam ettiğini, ahiliğin bundan sonra da yaşayacağını dile getirdi.

Programda Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce de ahilik ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından şed kuşatma töreni yapıldı.

Yılın ahisi seçilen Sadullah Tunç'a hediyesinin verilmesinin ardından program, katılımcılara ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu.