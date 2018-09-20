KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesince "Ahilik Hayatı" konferansı düzenlendi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kurt tarafından konferansı verildi.

Ahiliğin, kardeşlik ve helal yaşamak, yemek ve buna göre hareket etmek olduğunu aktaran Kurt, Ahi Evran-ı Veli’nin hayatı ve ahilik kavramının Anadolu insanına ışık tuttuğunu belirtti.

İnsan hayatını etkileyen ahiliğin, kardeşliği, doğru, dürüst olmayı ve helal bir şekilde yaşayıp, geçinmeyi öğrettiğini anlatan Kurt, "Anadolu’nun Türk yurdu olmasında ve İslamlaştırılmasında Ahi Evran-ı Veli’nin büyük emekleri bulunuyor. Ahilik kurumu da aynı şekilde dünyada eşi benzeri olmayan değerli bir örnektir. Ahilik teşkilatının bir diğer açıdan da sivil toplum kuruluşu özelliği taşımaktadır. Ahiliği bizler için bir hayat biçimi ve düsturu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından, Kürdilihicazkar ile Muhayyer Fasıl konseri verildi.

Akademisyen ve öğrenciler tarafından beğeniyle takip edilen programa, AEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.