KARAMAN (AA) - Karaman'da Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yılın ahisi Hasan Hüseyin Tokgöz’e Ahi Kaftanı giydirildi.

Program, İsmet Paşa Caddesi’nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle devam etti.

Aktekke Meydanı'nda konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, ahiliğin bir insan bilimi olduğunu söyledi.

Bütün esnaf ve sanatkarların ahilikten ilham aldığını ifade eden Uysal, "Her şeyde, her ortamda ve her çağda denge ve düzen tutturandır. Dağıtan değil toplayandır. Yıkan değil yapan, dünya ahiret dengesini tutturandır." diye konuştu.

Etkinlikler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Celal Güngör’ün ahilik tarihçesi hakkında konuşması, şed kuşatma töreni, yılın ustası, kalfası ve çırağına plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Etkinliklere, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.