KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları Ilgın’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Etkinlik kapsamında Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte esnaflar ile protokol üyeleri bir araya geldi.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, burada yaptığı konuşmada, gelenek, kültür, inanç ve milli değerlerin halen yaşatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Karahan, şunları kaydetti:

"Ahilik, kardeşliğin, yiğitliğin, cömertliğin, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik, ecdadımızdan miras, eskimeyen, güncelliğini kaybetmeyen, edep ve sadakatin ön planda tutulduğu, halka dönük ve özü itibariyle ahlaki bir kurumdur. Ahiler, harama meyletmeyen, edebinden ve ahlakından taviz vermeyen, çıkar gözetmeksizin halka hizmet edip, mutluluğu yararlı olmakta ve üretmekte arayan güzide kişilerdir. Günümüzün yükselen değerlerinin özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Yüzyıllardır bu kurum varlığını korumuş, günümüze kadar ulaşmış ve inanıyorum ki daha niye yıllar yaşayacak ve yaşatılacaktır."

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Can, Ahilik Haftası kutlamaları protokol ziyaretleri, Mevlid-i Şerif okutulması, aşure ikramları ile devam edeceğini hatırlatarak katımcılara teşekkür etti.

Programda "yılın ahisi" seçilen 40 yıllık saat ustası Ramazan Uçmak’a ödülü, Başkan Karahan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Can tarafından takdim edildi.

