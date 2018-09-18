YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda düzenlenen törende, yılın örnek çırağı, kalfası ve ustasına plaket ve hediye takdim edildi.

Yılın Ahisi seçilen 45 yıllık terzi İbrahim Baran'a (67) ahilik cübbesi giydirildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, toplumların gelenekleriyle yaşadığını belirterek, "Esnaflıkta, esnaf ahlakı çok önemlidir. Bir başkasını düşünmek, fedakarlık, adalet, komşuyla iyi geçinme, haksız rekabet etmeme, ayıplı mal üretmeme, bunlar bütün esnafın değerleridir. Bunları yitirdiğiniz anda toplum yüzüstü kalmaya mahkumdur. Bu maksatla esnafımızın belli değerler içerisinde çalışması lazım, değerlerimizi kaybetmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da, ahilik haftasını kutladı.

Bozdağ, Ahilik haftası, ahiliği hem anlamak hem anlatmak hem de gelecek kuşaklara aktarmak bakımından önemli olduğunu söyledi.

Ahilik geleneği ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgu yapan Bozdağ, "İnşallah bizden sonrakiler de bu kültürü yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracaktır. Ahilik teşkilatını kuran Ahi Evran başta olmak üzere ahilik teşkilatında görev alanları, esnafları rahmetle minnetle yad ediyorum. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin." dedi.

Bozdağ, ahilik teşkilatının ilkeleri ve özü evrensen insan haklarına uygun olduğunu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ahilik ilkeleri, bugünün ticaretinin dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını ön gören ne varsa hepsine de uygundur. Hem ticaret hukukuna, hem borçlar hukukuna hem de başka ülkelerinin hukuklarına uygundur. Doğruluk, dürüstlük, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve tövbe ahilerin vasıflarının bazılarıdır."

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın'da esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı.

Törene Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile esnaflar katıldı.

Tören sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.