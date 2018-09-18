SİVAS (AA) - Sivas'ta Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Erol Çelik, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Köksal, Eken ve Çelik'in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin akabinde Köksal, Eken, Çelik ve üyeler Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Köksal, ziyarette yaptığı konuşmada, "Ahilik Teşkilatı önemli bir teşkilat, özellikle bugünlerde daha çok anlıyoruz önemini. Ahilik sadece meslek üzerine değil din, ahlak, terbiye, kardeşlik, birlik, beraberlik üzerine dersleri vardır. Biz de bugün teşkilat olarak bu geleneği yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafların bir şehrin barometresi olduğunu belirterek, esnafların kendi içerisindeki dayanışmaları, bu kültürü muhafaza edip yaşatmalarının ticaret, esnaf ve halk tarafından oldukça önemli olduğunu söyledi.