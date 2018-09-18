ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen kültürü gelecek nesillere aktarmak bakımından önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Vali Çakacak, Ahilik Haftası kapsamında kutlama komitesi üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'i kabulünde yaptığı konuşmada, ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Ahilik teşkilatının esnaf ve zanaatkarın iyi, güzel ve kaliteli iş yapmasını sağlamak amacıyla kurulan örgütlenmenin yanında toplumsal hayatı da düzenleyen bir yapı olduğunu aktaran Çakacak, şöyle devam etti:

"Toplumumuzdaki her kesimin eşit ve dengeli bir şekilde kalkınması bizim için çok önemlidir. Bu bakımdan esnaf ve sanatkarlarımız bugünün zor koşullarında ahiliği yaşatmaya çalışıyorlar. Ahilik kültürünü insanımıza tanıtıyorlar. Sizler önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Ecdadımızdan aldığımız bu zengin kültürel değerleri hem günümüz dünyasına uyarlayarak yaşamalı, yaşatmalı ve gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Buna sadece ticari açıdan bakmamak lazım. Esnaf ve sanatkarlar, geçmişimizden gelen kültürü gelecek nesillere aktarmak bakımından da önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyor, hepinize bereketli bol kazançlar diliyor, Eskişehir ticaretine verdiğiniz katkılardan dolayı sizleri kutluyorum. Ahilik hakta ölçülü olma, iyi güzel iş yapma, güler yüzlü ve tatlı dilli olma üzerine kurulmuş, insanı esas alan, insanı araç değil, amaç olarak gören bir örgütlenmedir."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise, ahilik kültürünün, ahlaklı ve faziletli bir ticaret erbabı oluşmasına önemli katkıları olduğunu belirterek, ülke genelinde 31 yıldır, Eskişehir'de ise 11 yıldır ahilik kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.