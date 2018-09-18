KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve beraberindekiler, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafları ziyaret etti.

Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Ticaret Müdürü Seyfettin Çetiner ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek, karanfil ve Ahilik Nasihati hediye etti.

Haktankaçmaz, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafları ziyaret ederek, kendilerine karanfil ve Ahilik Nasihati takdim ettiklerini söyledi.

Toplumun bel kemiği ve temeli olan esnafın hafta dolayısıyla aralarındaki dayanışma duygusunu güçlendirmek ve yapılacak etkinliklerle ahilik ruhunu canlı tutmak için bazı faaliyetlerin olacağını belirten Haktankaçmaz, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Saygılı ise, ahiliğin kardeşlik üzerine dayandığını ifade ederek, ahilik kültürünün Kırıkkale'nin kuruluşundan itibaren olduğunu ve devam ederek büyüdüğünü dile getirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Köstekli de, Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de Ahilik Haftası'nın kutlandığına dikkat çekerek, her şeyin birlik ve beraberlikle aşılacağını kaydetti.