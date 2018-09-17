KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığının bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOM'un destekleriyle bu yıl Kırşehir'de 31'incisi düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları mehterli yürüyüş ile başladı.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Askerlik Şubesi kavşağında toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezine kadar yürüdü.

Açılış töreni kapsamında yapılan yürüyüşe, esnaf odaları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ellerindeki döviz ve bayraklarla eşlik etti. Esnaf birliklerini temsil eden bayrak ve flamalarını taşıyan gençler de yürüyüşe katılırken, kaldırımlarda bekleyen vatandaşlar alkışlarla mehter takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki resmi açılış törenine geçildi. Burada Bosna Hersek'ten gelen Kültür ve Sanat Topluluğu, halk oyunları gösterisi sundu.

Yürüyüşe Kırşehir Valisi İbrahim Bilgin, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlikleri Başkanı Bahamettin Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.