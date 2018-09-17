NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, Ahiliğin dostluğun, sevginin, dürüstlüğün, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşmesi olduğunu belirtti.

Ahiliğin meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin köklü geleneklerinden biri olan ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, yalnız bizim için değil, bütün insanlık için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bugün uygar dünya ülkelerinin de uygulamaya çalıştıkları bu değerler, yüz yıllardan beri Anadolu Türkleri tarafından ahilerin vizyonu olarak uygulanmış ve böylece diğer milletlere de örnek olmuştur. Emek ve alın terini sanat haline getiren başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum."

