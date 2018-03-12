Ahiliğin izleri

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, konferans ve seminer için gittiği Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika' ülkelerinde, bir medeniyet hareketi olan Ahiliğin izlerini de araştırıyor.

Bosna Hersek'ten Fas'a, Filistin'den Özbekistan'a, İran'dan Tataristan'a kadar 10 ülkede Ahilikle ilgili seminer ve konferanslar veren Ceylan, programların dışındaki inceleme ve gezilerinde, Ahiliğin izlerini araştırma fırsatı buluyor.

Ceylan, AA muhabirine, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de faaliyet gösteren Ahilik Araştırma ve Eğitim Merkezinin kuruluş felsefesine uygun faaliyet gösterdiğini, başta gönül coğrafyası olmak üzere farklı ülkelerde bu öğretiye büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve İslam Tarihçileri Derneğinin düzenlediği programlara katıldığını ifade eden Ceylan, farklı ülkelerin üniversitelerinin daveti üzerine de başta akademisyenler olmak üzere öğrenciler ve farklı kesimden insanlara Ahiliğin öngördüğü ekonomik sistem, eğitim modeli, sosyal güvenlik sistemi, kadın teşkilatlanması, devlet ve hayat felsefesi hakkında bilgiler verdiğini aktardı.

Ceylan, "Çoğunluğu Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere son 3 yılda 10 ülkeye giderek her kesimden insana Ahiliği anlatmaya gayret gösterdim. Bir medeniyet hareketi olan Ahiliğe büyük bir ilgi olduğunu gördüm. Ahiliğin sistem olarak özelikleri, nasıl doğduğu, temelleri nelerdir, Ahilik sisteminin o ülkelere kazandırdıkları konularını anlatıyorum. Ahilik, bizim dönemimize kadar sadece bir esnaf teşkilatlanması olarak anlatılıyordu. Şimdi biz Ahiliği gönül coğrafyasında medeniyet hareketi olarak anlatıyoruz." dedi.

Ahiliğin izlerinin olduğu her yere gitmeye gayret gösterdiğini ifade eden Ceylan, şöyle devam etti:

"Kırgızistan, Özbekistan'da paneller yapıldı. Taşkent'te Ahiliğin Anadolu'ya yansımalarını anlattım. Özbekistan'daki üniversitelerden hocalar da Ahiliğin anlatıldığı bu panellere katıldı. Tataristan'ın Kazan şehrinde Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılarak burada Ahiliğin engin ve evrensel değerlerini anlattım. Çoğunluğu gönül coğrafyasından olmak üzere 50 ülkeden bilim insanı geldi. Yine Üsküp'te Türk Kültürü Ahilik Sempozyumu'na katıldım. Bütün Balkan ülkelerinden bilim insanları katıldı. Tataristan, Kazakistan, Fas, İran ve Bosna Hersek gibi ülkelerle Kudüs'te davet üzerine seminer ve konferanslar vererek, Ahiliğin engin ve evrensel prensipleriyle ilgili bilgiler sundum."

Gittiği ülkelerde Ahiliğin bıraktığı izleri de araştırdığını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Ahilik sistemi, kurulan tüm Türk-İslam şehirlerinin ruhunu meydana getirmiştir. Gönül coğrafyasında gittiğiniz yerlerde bu izleri çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Balkanlar ve Orta Asya'da Ahiliğin izleri hala çok canlı bir şekilde sürüyor. Saraybosna'nın Baş Çarşısı'nda ve pazarlarda hala Ahilik prensipleri yaşatılıyor. Üsküp'te büyük çarşı Ahi sistemine göre hazırlanmış. Endülüs coğrafyası ve Fas'taki çarşılarda çok enteresan şekilde Ahilik izlerine rastladık. Biz, gittiğimiz yerlerde o ruhu arıyoruz. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri Semerkant'ta o ruhu görebiliyoruz. İran'da da Türkler yaşamış, orada da Ahilik sistemi var. Kazakistan'ın Almatı şehrinde her yerde Ahiliğin izlerini görebilirsiniz. Tataristan'ın Kazan bölgesini gezdiren bir Rus mihmandar, eski yıkık bir caminin girişindeki oyulmuş kayayı gösterdi. 'Müslümanların orta sandığı' dedi. Onun söylediği aslında Ahilikteki orta sandık geleneği. Buradan 3 bin kilometre uzaktaki Tataristan'ın Bulgar bölgesinde de yine orta sandığı uygulamasının izleri görülüyor."

Kazım Ceylan, mayıs ayında Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak gideceği Budapeşte ve Viyana'da da Ahiliği anlatacağını söyledi.