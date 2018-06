Ahiliğin başkentinde seçim dayanışması

KIRŞEHİR (AA) - Ahiliğin başkenti Kırşehir’den milletvekili adayı olan eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan için esnaf federasyonları ve odalarının başkanlarıyla Ankara'da daha önce birlikte çalıştığı mesai arkadaşları dayanışma örneği sergiledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ekibinde yer alan, daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü yapan Erkan'ın eski mesai arkadaşı olan bürokratlar destek ve dayanışma için Kırşehir'e geldi.



Cumhurbaşkanlığı bürokratları Yusuf Alperen Ayar, Behçet Kaynar, Ahmet Demiralp, Recep Çevik, Dursun Ali Terzi, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu ve Başkan Yardımcısı Ragıp Bingöl'ün yer aldığı bürokrat grubu, milletvekili adayı Erkan ile ilk olarak Petlas Lastik Fabrikasına giderek burada yöneticiler ve işçileri ziyaret etti, Kırşehir'e yapılacak yatırımlar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.



Heyet, daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı makamında ziyaret ederek, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devam eden projeler ve yeni yatırımlarla ilgili destek sözü veren heyet üyeleri, Yunus Emre Salonu'nda akademisyenlerin Kırşehir'e yapılacak yatırımlarla ilgili talep ve önerilerini aldı.



Karakaya, burada yaptığı konuşmada, yeni kurulmasına rağmen Ahi Evran Üniversitesinin başarılara imza attığını belirterek, TSE'den tüm birimleriyle kalite belgesi alan ilk ve tek üniversite olduklarını, YÖK tarafından da jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiklerini belirtti.



Hazırladıkları projelerle Ankara'dan hep destek gördüklerini vurgulayan Karakaya, Necmettin Erkan'ın da milletvekili seçildikten sonra üniversiteye büyük katkısı olacağına inandığını ifade etti.



Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu da yaptığı konuşmada, eskiden devlet üst yönetiminde ve üniversitelerde bürokratik oligarşinin olduğunu, AK Parti iktidarları ile birlikte bu durumun ortadan kaldırıldığını söyledi.



Aksu, "Benim gibi Anadolu'dan, Çorum'dan gelmiş birisinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapabilmiş olması, Necmettin Bey gibi birisinin Kırşehir'den gelip genel müdürlük yapabilmesi o yıllarda hayal bile edilemezdi. Hep belli ailelerin, belli kesimlerin çocukları idi. Şimdi bizler milletimize hizmet etmek için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz." dedi.



Erkan'ın Ankara bürokrasisini çok iyi bildiğini ve takdir edildiğini vurgulayan Aksu, Meclis'te Kırşehir'in gelişmesi ve yeni projelerin uygulanmasında büyük katkı yapacağını, tecrübesini parlamentoda da göstereceğini dile getirdi.

Seçim sürecinin Kırşehir ve Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Necmettin Erkan da 20 yıllık bürokrasi tecrübesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biraz daha özen göstermemizi ve etrafınızdaki insanlarımızı aydınlatmanızı istiyoruz. Kırşehir'i her zaman bir üst kimlik olarak gördüm. 20 yıldır Kırşehir'in her sıkıntısında yanında olmaya çalıştım. 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Kırşehir'in üniversitesine, esnafına yatırımlarına katkı sunmaya çalıştım. İstikrar, huzur için desteklerinizi bekliyoruz. Üniversitemizin sorunlarının halledilmesi konusunda her zaman yanında olduk."

Heyet, daha sonra bu yıl Spor Toto 3. Lig'e yükselen Kırşehirspor Belediyespor tesislerini ziyaret ederek, elde edilen başarıdan dolayı kulüp yöneticilerini kutladı. Burada, Kulüp Başkanı Veli Şahin'den bilgi alan milletvekili adayı Erkan ve heyet üyeleri, taraftarlarla da buluştu. Taraftarların tezahüratlarla destek verdiği Erkan, milletvekili olduğunda forma reklamı ve Kırşehir'e yeni stat yapılması konusunda katkı yapacağını dile getirdi.



Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'ın da aralarında olduğu İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen oda ve birlik başkanları da AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Necmettin Erkan için esnafı ziyaret ederek destek istedi.



Esnaf temsilcileri, Kırşehir Ağalar Konağı'nda düzenlenen toplantıda Erkan'a desteklerini açıklayarak, seçim gününe kadar Kırşehir'de çalışma kararı aldı.



Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, federasyon ve oda başkanlarını burada gördüklerinde Necmettin Erkan'ın bir bürokrat olarak hizmet sunduğu sektör yetkilileriyle bu kadar iyi iletişim kurduğunu yakından gördüklerini, başkanların desteğiyle Kırşehir'in daha farklı noktalara geleceğini belirtti.



Toplantıya, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Özyar, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve sivil toplum kuruluşu başkanları da katıldı.