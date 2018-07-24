AHİKA'dan Kırşehir'e hibe

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Özel İdaresi, Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan (AHİKA) 2 milyon 791 bin 592 lira hibe alacak.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı başlarında AHİKA tarafından açılan "Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında 4 projenin hibe almaya hak kazandığı aktarıldı.

Başvurusu yapılan 4 proje için 2 milyon 791 bin 592 lira hibe alınırken, başvuru sahipleri tarafından sağlanacak eş finansman destekleri ile toplam bütçenin 7 milyon 112 bin 473 lirayı bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Havzanın Can Damarı Projesi ile Akpınar ilçesine bağlı Deveci, Pekmezci ve Köşker köylerinin kanalizasyon suları için atık su arıtma tesisi kurulacak. Suyun Hakça Paylaşımı Projesi ile Mucur'a bağlı Karakuyu, Rışvan, Devepınarı, Yörücek, Kızılağıl ve Büyükkayapa köylerine suyun eşit kullanılması hedefiyle kollektör ve entegre su dağıtım pano sistemleri kurulacak. Yaşamın Kaynağı Projesi ile Çiçekdağı'na bağlı Bozlar, Boğazevci, Kale, Gölcük, Konurkale, Kabaklı ve Acı köylerinin sağlıklı içme suyuna kavuşmalarının sağlanması için altyapı, isale hattı yapılacak. Bozkıra Hayat Projesi ile de Kaman'ın Kargın, Yenice ve Yeniyapan köylerinde asbestli borulardan yapılmış içme suyu hatları yenilenecek."

Uygulanacak bu projelerle birlikte 10 binden fazla vatandaşa doğrudan fayda sağlanacağı kaydedilen açıklamada, projeye destek sağlayan AHİKA'ya teşekkürler edildi.