AHİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırşehir'de yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AHİKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki toplantıya, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Akın'ın konuşmasının ardından bir önceki dönem toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirilerek, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.







