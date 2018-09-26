"Ahi Müzesi"nde zanaatkar ve esnaflık geçmişine yolculuk

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Kayseri'de bulunan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Pir'in deri terbiye ettiği malzemelerin yanı sıra zanaatkar ve esnafın geçmişte kullandığı pek çok eşyayla ziyaretçilerini bekliyor.

Tacettinveli Mahallesi'ndeki müzede dericilikten marangozluğa, ayakkabıcılıktan demirciliğe kadar birçok zanaata ait geçmiş dönemde kullanılan araç ve gereci bulmak mümkün.

Ahi Evran'ın Kayseri'de yaşadığı süre içinde yapıldığı bilinen ve Anıtlar Kurulunca eski eserler kapsamına alınan zaviye içine kurulan müze, ziyaretçilerini esnaf ve zanaatkarlığın geçmişinde yolculuğa çıkarıyor.

Müze kurucusu ve eski Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Horasan'dan Kayseri'ye gelen Ahi Evran'ın Kayseri'de Tabaklarönü Mahallesi olarak bilinen mahallede zaviye yaptırdığını belirtti.

Ahi Evran'ın Kayseri'de bulunduğu süre içerisinde dericilikle uğraştığını anlatan Alan, şöyle konuştu:

"Ahi Evran debbağ yani dericiydi. Bu mahalle de dericiler mahallesiydi. Kayseri derisi o dönem dünyada bile meşhurmuş. Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören yakınlarındaki Yabanlı pazarında o dönemler mal değişimi yapılırmış. Kayseri derisi de bu pazarın aranan mallarındandır. Ahi Evran bu müzenin olduğu mahallede deri atölyeleri kurmuştur. Kayseri'ye geldiğinde sanat ve meslek gayrimüslimlerin elindeymiş. Türklere geçmesinde Ahi Evran'ın emeği çok büyüktür. Ahiler sadece esnaf ve sanatkarlar değildir. Ahiler yurt savunmasında da görev almıştır. Savaş aletleri ve malzemelerinin üretilmesini sağlamışlar. Şimdiki meslek odaları, birlikler neyse eskiden de Ahilik onu temsil ediyordu. Bir dönem biz çalışma için Almanya'ya gittik. Almanya'da 'dual sistemi' vardı. Almanlar biz bunu Ahilik sisteminden aldık dediler, gerçekten Ahilikten esinlenmişlerdir."

Alan, Ahi Evran'ın Kayseri'de esnaf kültürünün oluşmasına ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sunduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ancak onu yaşatabiliriz. Müzemizde Ahi Evran'ın deri terbiye ettiği 4 terbiye taşı bulunmaktadır. Bunlar, bir akaryakıt istasyonu inşaatı sırasında bu mahalleden çıktı. Biz de 2002 yılında kurulan müzemize yerleştirdik. Buradaki eşyaları esnafımızdan, vatandaşlarımızdan topladık. Ayrıca sanatkarların kullandığı eski döneme ait malzemeler var, 250 kadar eser bulunuyor. Dokuma tezgahımız var. Bir zamanlar kaput bezi, kilim dokunan eski bir tezgah. Marangozlara ait eski eşyalar var, demircilere ait hatta çiftçilerimizin geçmişte kullandığı eşyalar mevcut. Burayı gezen herkes kendisine ait bir şeyler bulabilir."

Alan, müzenin pazartesi dışında her gün ücretsiz ziyaret edilebildiğini kaydetti.