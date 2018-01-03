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Ahi Evran Üniversitesi'nin tanıtımı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) lise öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Yunus Emre İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
Ahi Evran Üniversitesi'nin tanıtımı
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) lise öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Yunus Emre İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde üniversiteyi ziyaret ederek inceleme yaptı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince Yunus Emre Salonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilere fakülteler, yüksekokullar ve birimler hakkında bilgi verildi.

Personel Daire Başkanı Osman Savaş Çetiner, toplantıda yaptığı konuşmada, AEÜ'nün YÖK tarafından pilot üniversite seçildiğini belirterek, kalite süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere üniversitenin tanıtıcı materyallerin verilmesinin ardından fakülte ve yüksekokullar, laboratuvarlar, kütüphane ve spor salonları gezdirildi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra akademik gelişmelerin de anlatıldığı tanıtım gezisinin ardından öğrenciler, Ahi Evran Üniversitesini yakından tanıma fırsatı bulduklarını vurguladı.


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