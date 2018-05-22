Ahi Evran Üniversitesinin güreş başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi güreşçilerin, Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonası serbest sitilde Türkiye şampiyonu olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya serbest ve greko-romen sitilde katıldığı ifade edildi.

Denizli'de tamamlanan Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda büyük başarılar elde edildiği vurgulanan açıklamada, serbest sitilde takım olarak şampiyon olunduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Farklı platformlarda adından sıkça söz ettiren üniversitemiz, spor müsabakalarında başarıya doymuyor. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonası'na katılarak başarılı bir performans sergiledi. Müsabakalar sonunda üniversitemiz, serbest stilde yapılan güreş müsabakasında 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olurken, greko-romen stildeyse 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Türkiye 2'incisi oldu."