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Ahi Evran Üniversitesi'nde BAP proje desteği arttı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğinin arttığını bildirdi.Üniversiteden yazılı yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonunda Tıp...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:06
Ahi Evran Üniversitesi'nde BAP proje desteği arttı
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğinin arttığını bildirdi.

Üniversiteden yazılı yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonunda Tıp Fakültesi bölüm başkanları ve öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Karakaya, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kalite çalışmaları kapsamında dış tetkik sürecinin başarı ile tamamlandığını belirten Karakaya, bu sürecin iyi yönetildiğini ve herkesin sahasına sahip çıktığını ifade etti.

Geleceğin şimdiden planlanması gerektiğine dikkati çeken Karakaya, eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak pilot çalışmalar yapmak istediklerini vurguladı.

Akademisyenlere proje hazırlama çağrısında da bulunan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu planlamanın içine insanın koymadan kuracağınız her denklem yanlış bir denklem olur. Bu denklemi düzeltelim ve insanı önceleyelim. Ocak ayı içerisinde çalışanı ödüllendirme etkinlikleri yapılacak. Göreve başladığım günden bu yana Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili süreçler iyi yönetildi. Bunun için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Kurt'a teşekkür ediyorum. 93 olan BAP proje desteği 360’ya çıkarıldı."

Karakaya, Tıp Fakültesinin klinik tarafının da hayata geçireceklerini belirterek, Dekan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve öğretim elemanlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.


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