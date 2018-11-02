Ahi Evran Üniversitesinde Ahi pilavı dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve personele Ahi pilavı dağıtıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AEÜ ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin merkez yerleşkede Ahi pilavı etkinliği gerçekleştirdiği belirtildi.

Geleneksel Ahi pilavı dağıtımına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı ifade edilen açıklamada, birlik ve beraberlik duygusu içinde Ahilik kültürünü yeniden yaşatma ve Ahilik bilinci aşılamanın amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, adını Ahi Evran-ı Veli gibi önemli bir kültür mirasçısından alan üniversitede, bu tür etkinliklerin yapılmasının her zaman önemli olduğunu belirtti.

Karakaya, Ahilik kültürü ve prensiplerini gelecek nesillere aktarmak için Ahilik Kültürü ve Medeniyeti dersinin de üniversitede verildiğine işaret ederek, bu kültürü sadece bu coğrafyada değil ahiliğin hakim olduğu tüm coğrafyalarda yaşamanın gerekli olduğunu kaydetti.



