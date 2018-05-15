Ahi Evran Üniversitesi'nde 2. Ahi Tıp Öğrenci Kongresi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) 2. Ahi Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazlı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi bünyesinde organize edilen kongre Fen Edebiyat Fakültesi'nde yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kongrede yaptığı konuşmada, Ahi Evran Üniversitesi olarak eğitim öğretim hayatlarının kinci yılında 2. Ahi Tıp Öğrenci Kongresini yaptıkları için onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Her zaman üniversiteye adını veren Ahi Evran-ı Veli'nin "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; ilim, akıl ve ahlak ile bizi geçen bizdendir." sözünü rehber edindiklerini vurgulayan Karahocagil, "Ahiliği uygulamaya, yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Tıp eğitimimizin amacı bizi geçecek bizden daha iyi, akıllı, ahlaklı hekimler yetiştirmektir. Bu kongre Tıp Fakültesi ve üniversitemiz için oldukça değerlidir." ifadelerini kullandı.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise, akademisyen olarak amaçlarının bilgi birikimlerini halkın hizmetine sunmak olduğunu vurguladı.

Anadolu coğrafyasında insanlığa hizmetin bir şeref olduğunu aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu amacın taşıyıcıları, bunun üstlenicileri olmak açıkçası bizi onurlandırır. Umuyorum ve diliyorum ki buradan çok başarılı hekimlerimiz çıkacak ve sadece ulusal değil uluslararası alanlarda adlarını çok güzel yerlere yazdıracaklar."

Kongreye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.