Ahi Evran Üniversitesi Kırıkkale'de tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Kırıkkale'de tanıtım standı kurarak, üniversite hakkında bilgi verdi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlileri, Kırşehir'de alışveriş merkezi ve işlek caddelerde kurulan stantlarda, ziyaretçilere üniversite hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kırıkkale'de alışveriş merkezinde açılan standı ziyaret eden AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite hakkında bilgi almaya gelen aday öğrenciler ile velilerine detaylı bilgi verdi.

Kırşehir'de barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık olanaklarının üst seviyede olduğunu aktaran Rektör Karakaya, şunları kaydetti:

"Ahi Evran Üniversitesi Türkiye’nin kalitede tescillenmiş ilk ve tek devlet üniversitesidir. Kaliteli bir üniversitede okumanın her öğrencinin hakkıdır. Üniversitemizde yeni açılan lisans ve ön lisans bölümleri hakkında aday öğrencilere ve ailelerine bilgiler verdik. Öğrenci ve velilerimize, bilimsel çalışmalar, eğitim öğretim olanakları, uluslararası değişim programları, kampüs yaşamı ve sosyal etkinlikleri hakkında da görseller, tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıttık. Tercih dönemi öncesinde yaptığımız bu çalışma ile bir çok aday öğrenci akademik bilgi sahibi olurken, barınma, yemek, sağlık ve ulaşım sorununun bulunmadığını öğrenmiş oldular."