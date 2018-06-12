Ahi Evran Üniversitesi araştırma projelerine bütçe desteği

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bilimsel araştırma projeleri için üniversiteye 1 milyon liralık bütçe desteği sözü verdiğini belirtti.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, iftar programı için Kırşehir'e gelen Maliye Bakanı Ağbal ile görüşme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için 1 milyonluk bütçenin üniversiteye aktarılacağının sözünü verdiğini dile getirdi.

Bakan Ağbal'a, AEÜ'nün Yükseköğretim Kurulu tarafından pilot üniversite seçilmesi ve sonrasında hazırladıkları projelerden bahsettiğini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin pilot üniversite projeleri ve kalite süreçlerinin yanı sıra başarılı çalışmalarımızdan dolayı sayın bakanımız tebrik etti. BAP için bütçe artışı yapılacağını söyledi. Ülkemizin bilimsel çalışmalarla daha yeni alanlara açılarak emin adımlarla yoluna devam etmesi gerektiğine değindi."



