Ahi Evran Külliyesi'ne 48,5 milyon liralık destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi Projesi'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESKOM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından 48 milyon 500 bin liralık katkı sağladığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Ahiliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlattıkları Ahi Evran Külliyesi Projesi'nin etaplar halinde devam ettiğini belirtti.

İlk etabın tamamlanmasının ardından 2. etap çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bahçeci, bu etapta zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi yerler bulunduğunu aktardı.

Ahi Evran Külliyesi ile Ahiliğin gelecek nesillere aktarılması için bir tohum ekildiğini vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Kırşehir’i sadece ülkemizde değil tüm dünyada ileriye taşıyacak ilimizin en önemli değeri şüphesiz ki Ahilik'tir. Ahilik, hem bir esnaf teşkilatı olması açısından hem de bu toprakları bize kalıcı vatan kılması noktasında çok önemli. Sivil toplum ve zanaatkarlık her açıdan işlev görmüştür. Şehrimizde de meftun olan çok önemli bir değerimiz Ahi Evran’ın bu felsefesini gelecek nesillere aktarabilmek, anlatabilmek bu değerlerle tekrar toplumu bir araya getirebilmek için bu külliyenin inşası son derece önemli."

Ahi Evran Külliyesi'nin tamamlanmasında başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet idaresinden büyük destek aldıklarına işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Maddi destekleriyle bize her zaman katkı sağlamış olan TOBB, TESKOM ve TESK’e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar 48 milyon 500 bin lira katkıları oldu. Bu zamana kadar bakanlarımız, 'mevzu Ahilikse, Ahi Evran Külliyesi ise taşın altına elimizi koyarız' dediler. Projemizin başlangıcından bugüne kadar Ahiliğe çok kıymet vererek, projemizi destekleyen, hemen hemen her konuşmasında Ahilikten bahseden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana göre günümüzün gerçek, büyük, yaşayan Ahisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun da bu katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız."