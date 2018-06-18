Ahi Evran Külliyesi inşaatı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayı ve eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, imzalanan 16 milyon 500 bin liralık destek protokolü ile Ahi Evran Külliyesi etaplarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katılımıyla Kırşehir'de 16 milyon 500 bin liralık destek protokolü imzalandığını hatırlatarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği (TESKOMB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) maddi destek sağlayacağını ifade etti.

Ahi Evran Külliyesi'ndeki her bir taşın altına ellerini koymaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Geleneklerimize sahip çıkmak ve geleceğimize taşımak için el birliğiyle büyük bir eseri yapıyoruz. TOBB’un bugüne kadar 17 milyon, TESKOM’un 9 milyon, TESK’in 6 milyon lira olmak üzere toplam 32 milyonluk bir katkısı var. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci'nin katılımlarıyla imzalanan 16 milyon 500 bin liralık destek protokolü ile de inanıyorum ki, külliyemizin etapları hızlı bir şekilde bitirilecek. Bunun yanında Ahi Evran Vakfı kanununun çıkması da çok önemli. Böylece sorumluluk tamamen vakfa geçecek. İnşallah mecliste bu kanunun takipçisi olacağız.







