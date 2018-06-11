Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü Töreni

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ahilikte bir söz vardır, pabucun dama atılması. İnanıyorum ki millet 24 Haziran'da birilerinin pabucunu dama atacak." dedi.

Ahi Evran Külliyesi'nde düzenlenen Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü imza töreninde konuşan Tüfenkci, Kırşehir'in, bozkırın ortasında parlayan yıldızlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, gerek termal altyapısı gerek diğer alanlardaki potansiyeli ve gerekse çok kritik ulaşım ağı üzerinde bulunması nedeniyle adından söz ettirecek iller arasında bulunduğunu söyledi.

Kırşehir denince esnafın piri Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin akla geldiğini vurgulayan Tüfenkci, bakanlık olarak da Ahiliğe ve kente önemli katkılar sunduklarını dile getirdi.

Ahi Evran Külliyesi'ne geçmiş dönemde de katkı yaptıklarını vurgulayan Tüfenkci, "İçinde bulunduğumuz külliye, Kırşehir'in sembol yapılarından birisi olacak. Burada her bir kardeşimizin desteği var. Burayı sahiplenen, heyecan duyan ve destek veren bir cumhurbaşkanına sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." dedi.

24 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Tüfenkci, milletin bir karar vereceğine vurgu yaparak, "Sizler bir karar vereceksiniz. Bugün esnafların pirinin memleketindeyiz. Bir büyük ustaya mı, baş ustaya mı memleketi teslim edeceksiniz, yoksa çırak olup olamadığı tartışmalı, kendi partisinde usta bile olamayan birine mi teslim edeceksiniz? Buna milletimiz karar verecek. Artık söz ve karar da sizlerin. Ahilikte bir söz vardır, pabucun tama atılması. İnanıyorum ki millet 24 Haziran'da birilerinin pabucunu dama atacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek daha fazla insana aş, iş ve istihdam sağlamak en büyük önceliklerinden birisi olduğuna işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımıza önemli destekler sunduk. Özellikle kredi destekleri, faizlerin yüzde 18-20'leri bulduğu dönemde esnaf ve sanatkarlarımızın en fazla yüzde 5 ile kredi kullanmaları gerçekten önemli bir destek. Gelir vergisinden basit usule geçen esnafa kolaylıklar sağladık. 8 bin liraya kadardı, 2019'dan itibaren bu oran 9 bin liraya çıkacak. Biz, 750 bin esnafımızdan vergi almayacağız. Önemli bir rakam. 2019 yılında 750 bin esnaftan hiç vergi almamış olacağız. Özellikle de esnaf kardeşlerimiz için destekleme anlamında attığımız adımları sürdüreceğiz."

Tüfenkci, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kooperatifi Merkez Birliği yöneticileri arasında Ahi Evran Külliyesi Destek Protokolü imzalandı.

İmza çerçevesinde, külliyenin yeni etap çalışmaları için protokole imza veren kuruluşlar tarafından maddi destek sağlanacak.

Törene, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Müsteşar Cenap Aşcı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.