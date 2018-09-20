Ahi esnafına teşekkür belgesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik prensip ve geleneklerine göre faaliyet gösteren esnafa teşekkür belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen esnaf gecesine katıldı.

Bir düğün salonundaki gecede konuşan Akın, milletin gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktararak örnek olduğunu ifade etti.

Milleti millet yapan gelenek ve görenekler arasında Ahiliğin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"12. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan Ahilik teşkilatı nesilden nesle aktarılarak gelen bir kültürün en önemli göstergesidir. Ahilik birlik, beraberlik, dürüstlük, temiz ahlaktır. Esnaflarımızın bugün de ihtiyaç duyduğu prensipler Ahilik felsefesinde mevcuttur. Ülkemiz son günlerde ekonomik sıkıntılardan geçmekte. Bu sıkıntılarla baş etmek, bu zorlukları en az zararlı bir şekilde atlatmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. İnanıyorum ki bütün esnaflarımız da sabırla, birlikte hareket ederek bu zor günleri atlatmamıza yardımcı olacaklardır. Tarihi, kültürel zenginliği ve yetiştirdiği alperenleri ile Türk kültürüne yön veren Kırşehir’de 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen bu özel gecede siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Vali Akın, konuşmasının ardından iş yerlerinde Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren esnafa teşekkür belgesi verdi.







