Ahi esnafı iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca (KESOB) organize edilen programda 3 bine yakın esnaf ve vatandaş iftarlarını birlikte açtı.Cacabey Meydanı'nda ilahi ve tasavvuf müziği eserleriyle başlayan...