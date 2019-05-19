Ahi esnafı iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca (KESOB) organize edilen programda 3 bine yakın esnaf ve vatandaş iftarlarını birlikte açtı.
Cacabey Meydanı'nda ilahi ve tasavvuf müziği eserleriyle başlayan programa katılanlar, meydanda kurulan masalarda oruçlarını açarak, dua etti.
Sosyal projelere önem verdiklerini anlatan Öztürk, Cacabey Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla iftar yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
İftar programının devamında belgesel sunumu ve halk müziği dinletileri gerçekleştirildi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, esnaf odaları temsilcileri, daire amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi iftar programına katıldı.