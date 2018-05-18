Ahi Baba'nın ismi Ahi Evran Külliyesinde yaşatılacak

KIRŞEHİR (AA) - Ömrünü Ahiliğin tanıtımına adaması nedeniyle Kırşehir'de "Ahi Baba" olarak anılan Mustafa Karagüllü'nün adı belediye tarafından yaşatılacak.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle 91 yaşında yaşamını yitiren ve bugün toprağa verilen Karagüllü'ye Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diledi.

Mustafa Karagüllü denince Ahiliğe ve Kırşehir'e adanmış bir ömrün akıllara geldiğini vurgulayan Bahçeci, "Bütün ömrünü yollarda Ahiliği anlatmak için harcadı. Ömrü boyunca ne milletin ne devletin malına tamah etmedi. Gözü hiçbir zaman oralarda olmadı. Hatta tüm mal varlığını Ahilik uğruna harcadı." diye konuştu.

Ahi Baba'nın hayatında herkese bir mesaj bulunduğunu vurgulayan Bahçeci, onun adını yaşatacaklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ahi Evran Külliyesini yapmak için kendisiyle istişare yaptığımızda, 'Evladım Türkiye'ye ve Kırşehir'e yapacağın en güzel hizmet olur' dedi. Bütün aşamalarda hep onun görüşlerini aldık. İnşallah onun ismini burada yaşatacağız. Kendisine sağlığında da söylemiştim. Ya Kırşehir'de bir sokağa ya da külliyemizin bir kısmına Ahi Baba Mustafa Karagüllü ismini vereceğiz."



