'Ahed derhal serbest bırakılmalı'

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi'nin tutukluluğuna yönelik verilen karara ilişkin, "Verilen ceza, İsrail yetkililerinin işgalleri altında yaşayan Filistinlilerin, özellikle de çocukların temel haklarını koruma yükümlülüklerini ciddiye almadıklarını gösteren bir diğer kaygı verici örnektir. Ahed Tamimi bir çocuk. Yaptığı hiçbir şey onu cezaevinde tutmayı sürdürmeyi haklı gösteremez. Ahed, derhal serbest bırakılmalıdır." açıklamasında bulundu.

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Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi'nin tutukluluğuna devam edilmesi kararının, açıkça işgal şartlarına karşı durmaya cesaret edenleri susturmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer askeri mahkemesi ile yapılan uzlaşmadan sonra, Ahed et-Tamimi'nin, 8 ay hapis ve 5 bin İsrail Şekeli (yaklaşık bin 400 Amerikan Doları) para cezasına mahkum edildiği ve hakkındaki 3 yıllık hapis cezasının ise ertelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, "İsrail yetkilileri, Ahed'i 8 ay hapis cezasına mahkum ederek, Filistinli çocukların haklarını hiçbir şekilde dikkate almadıklarını ve ayrımcı politikalarından vazgeçmeye niyetleri olmadığını bir kez daha doğrulamış oldu. İsrail’in de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince bir çocuğun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezaevine konması, sadece son çare olarak başvurulabilecek ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gereken bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihmal ettiğini vurgulayan Mughrabi, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Bugün verilen ceza, İsrail yetkililerinin işgalleri altında yaşayan Filistinlilerin, özellikle de çocukların temel haklarını koruma yükümlülüklerini ciddiye almadıklarını gösteren bir diğer kaygı verici örnektir. Ahed Tamimi bir çocuk. Yaptığı hiçbir şey onu cezaevinde tutmayı sürdürmeyi haklı gösteremez. Ahed, derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail yetkilileri, görece basit başkaldırı eylemlerine bu kadar orantısız ve sert cezalarla karşılık vermeyi sonlandırmalıdır. Yetkililer, çocuklar da dahil olmak üzere, İsrail'in baskıcı işgaline meydan okuma cesareti gösteren Filistinlileri hedef alarak, işgalci bir güç olarak uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ihmal ediyor."

Olay

17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin, 15 Aralık 2017 tarihinde Nebi Salih’teki köyünde iki İsrail askerine tokat attığını ve tekmeleyerek askerleri ittiği video görüntülerinin Facebook’ta yaygınlaşması üzerine ağır cezayı gerektiren müessir fiil ile 11 diğer suçtan yargılandı.

Ahed et-Tamimi, tahrik etmek, ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve İsrail askerlerini iki kez görevlerini yapmaktan alıkoymak da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen 12 suçlamanın 4'ünden mahkum edildi. Annesi Neriman, bir askere yapılan saldırıya yardım etmek, bir askeri görevini yapmaktan alıkoymak ve tahrik etmek suçlarından 6.000 Şekel (yaklaşık 1.780 Amerikan Doları) para cezasının yanı sıra, 8 ay hapis cezasına mahkum edildi ve cezası üç yıl ertelendi. Ahed'in kuzeni Nur Tamimi ise 2.000 Şekel (yaklaşık 500 Amerikan Doları) para cezasına mahkum edildi.

Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail askeri mahkemelerinin çocuklarla ilgili bölümünde yargılanıyor. Tutuklanan çocuklar sistematik olarak haklarından mahrum bırakılıyor ve bazı durumlarda fiziki şiddet de dahil olmak üzere kötü muameleye maruz kalıyor. Halihazırda yaklaşık 350 Filistinli çocuk İsrail tarafından cezaevinde tutuluyor.

Muhabir: Emin İleri