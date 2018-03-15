AGÜ'den Kayseri Şeker Fabrikasına ziyaret

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, fabrikanın Ar-Ge Merkezi’nde ve tesislerinde incelemelerde bulundu.AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr....