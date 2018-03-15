AGÜ'den Kayseri Şeker Fabrikasına ziyaret

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, fabrikanın Ar-Ge Merkezi’nde ve tesislerinde incelemelerde bulundu.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek tesisler hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, öğretim üyeleri ve fabrika yetkilileri, hangi alanlarda ortak çalışmalar yürütebilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erk Hasanoğlu, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durandurdu'nun katıldığı bildirildi.