AGÜ öğrencilerinin mezuniyet sergisi

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri mezuniyet sergisi düzenledi.
AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, mühendislik öğrencilerinin mezuniyet projeleri, düzenlenen sergi ile tanıtıldı.
Öğrencilerin projelerinden oluşan sergi, Sümer Kampüsü Büyükambar binasında açıldı.
Sergide, aralarında alternatif ulaşım araçları modelleri, alternatif iş makineleri modelleri, askeri kullanım amaçlı drone, bomba imha robotu gibi dikkat çeken çalışmalar yer aldı.
Sergiyi gezen rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğrencileri yenilikçi fikir ve özgün çalışmalarından dolayı kutladı.