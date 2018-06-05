AGÜ öğrencilerinin mezuniyet sergisi

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri mezuniyet sergisi düzenledi.AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, mühendislik öğrencilerinin mezuniyet projeleri, düzenlenen sergi ile tanıtıldı.Öğrencilerin...