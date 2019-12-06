Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genel 06.12.2019, 14:11
AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendi.
Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49