Ağrılara ameliyatsız tedavi yöntemi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, ülke genelinde sadece birkaç kamu hastanesinde uygulamaya konan proloterapi yönteminin artık Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde de uygulanmaya başladığı bildirdi.

Tiftikçi, yaptığı yazılı açıklamada, bu yeni uygulamada geleneksel yöntem metodu kullanılan hastalarda iyileşme oranının yüzde 90'lara kadar çıktığını belirtti.

Zedelenen eklem, tendon ve bağlara uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olan proloterapinin, ortopedik rahatsızlıkları olan hastaları ameliyat, artroskopi gibi klasik tıbbi yöntemlerin aksine geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerle, basit enjeksiyonlarla tedavilerinin gerçekleştirildiğini aktaran Tiftikçi, "Proloterapi yönteminde, ortopedik rahatsızlıkları olan hastaların eklemlerine yapılan bir enjeksiyon metoduyla eklemlerin tekrar eski sağlığına kavuşmasını ortaya çıkaran yenileyici tıbbi bir tedavi yöntemi. Proloterapi uygulaması ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, tamamlayıcı tıp üniteleri arasına girdi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen anestezi doktoru Murat Taş da şunları kaydetti:

"Bu yeni yöntem öncesinde diz ağrısı sebebiyle fizik tedaviye giden ve iyileşemeyen bir hasta ameliyat olmak zorunda kalıyordu. Ameliyat ile protez takılacak 10 hasta proloterapi yöntemi ile tedavi edildi ve eski sağlığına kavuştu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından olan proloterapi, hasarlanmış iskelet kas sisteminin özel bir solüsyon ile yeniden onarılmasını, yapılması işlemidir.

Enjekte edilen solüsyon eklemlerin, bağların, tendonların enflamasyon oluşturarak kendi doku tamirini kendi hücreleri ile sağlayan kalıcı bir ağrı tedavi yöntemidir. 1940'lı yıllarda Amerika'da uygulamaya geçilen bu yöntem ülkemizde yaklaşık 10 yıldır başarı ile yapılmaktadır. Baş ağrıları, bel, boyun ve sırt ağrıları, fıtık, kireçleme, operasyon sonrası geçmeyen ağırılar, ayak bileği, el bileği burkulma ve eklem gevşeklikleri, diz ağrıları, topuk dikeni, donuk omuz, karpal tünel sendromu, her türlü tendon, eklem hasarlanmaları, sporcu yaralanmalarında uygulanmaktadır."

Taş, proloterapi yöntemiyle hastanın 4 ile 6 seans ve yaklaşık 2 aylık bir süreçte eski sağlığına kavuşabildiğini belirterek, tedavinin başlanması ile birlikte ilk gün soğuk uygulama akabinde 4 gün sıcak uygulama yapılarak tedavi sürecinin tamamlandığını kaydetti.