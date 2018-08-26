Ağrı'daki terör operasyonu

- Doğubayazıt'ta 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın babaevinde yas var