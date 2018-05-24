Ağrı'da terör operasyonu: 4 gözaltı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına iş birlikçi olarak faaliyet yürütenlerin deşifresi için çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucunda zanlıların suç unsurlarıyla yakalanması için kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılarla flaş bellek, cep telefonları, örgütsel dokümanlar, fotoğraflar ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.