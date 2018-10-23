Ağrı kontrolü kanser tedavisinin başarısını yüzde 80 artırıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztekin, "Yapılan literatür çalışmalarında, kanser tedavisi gören bir hastada ağrı kontrolünün sağlanmasının, kemoterapi ya da radyoterapi tedavisinin başarı oranını yüzde 80 artırdığı görülüyor." açıklamasında bulundu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Öztekin, kanser hastalarının yüzde 70'inin hayatlarının bir döneminde ağrıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Prof. Dr. Öztekin, ağrı çeken hastaların, sadece günlük yaşamlarının değil, tedavilerinin gidişatının da olumsuz yönde etkilenebildiğini aktararak, "Kanser hastalığının kendisinden, tedavisinden veya eşlik eden diğer nedenlerden kaynaklı nedenlerden dolayı, hastaların yaklaşık yüzde 70 ila 90'ı ağrı tedavisine ihtiyaç duyabiliyor. Bunlarında yüzde 25’inde girişimsel ağrı tedavisi (sinir blokları, ağrı pompası vs) gerekmektedir. Çünkü ağrı, hastanın bütün fonksiyonlarını, fizyolojisini, psikolojisini, yaşam kalitesini ve sosyal ilişkilerini bozabiliyor." diye konuştu.

Hastanın günlük yaşam faaliyetlerinin sürdüremez hale gelebildiğini dile getiren Prof. Dr. Öztekin, üstelik ağrının, kanser tedavisini de olumsuz etkilediğini, dolayısıyla, her geçen gün sayısı artan kanserli hastaların hayatlarını daha konforlu sürdürebilmeleri için ağrı kontrolünün önemli bir yerinin bulunduğunu söyledi.

"Modern ağrı tedavileri uygulanıyor"

Prof. Dr. İlhan Öztekin, geçmiş dönemlerde, ağrısı olan kanser hastalarına, morfin ya da diğer analjezikler uygulanırken, günümüzde yöntemlerin değiştiğini belirterek, modern ağrı tedavisinde, ağrının gelmesinin engellenmesine yönelik tedaviler, ağrı geldiğinde yapılan etkili tedaviler ve ağrı uzaklaştıktan sonra vücutta yarattığı tahribatı onarmaya yönelik tedaviler olmak üzere 3 aşamada, kapsamlı ağrı tedavisi yapılabildiğini anlattı.

Her hastanın ağrı eşiğinin birbirinden farklı olabileceğine işaret eden Öztekin, "Hekimler hastalarına bu konuda sorular sormalı. Kanser tedavisinde görev alan uzmanların, algoloji uzmanlarıyla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yapılan literatür çalışmalarında, kanser tedavisi gören bir hastada ağrı kontrolünün sağlanmasının, kemoterapi ya da radyoterapi tedavisinin başarı oranını yüzde 80 artırdığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü, ağrı kontrolünde, basamak tedavilerini öneriyor. İlaç tedavilerinde hastanın durumuna göre, basit ağrı kesiciler, yarı sentetik ancak narkotik özelliği olan ilaçlar, morfin ve benzeri kuvvetli ilaçlar kullanılabiliyor. Hastadan istenilen yanıt alınamadığı durumlarda ise girişimsel yöntemlere başvurulabiliyor.

Akupunktur, ozon tedavisi ve fitoterapi gibi geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamaları da diğerleriyle birlikte uygulanabiliyor. Bu yöntemler sayesinde hastaların yaşam kalitesinin arttığı görülüyor.

Muhabir: Handan Güneş