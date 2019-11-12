Ağrı Dağı son yaylacıları uğurladı

IĞDIR (AA) - 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı, bitki çeşitliği, su kaynakları ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda göçeri yüksek rakımlı yaylalarında ağırlıyor. İlkbahar mevsiminden itibaren Korhan ve Serdarbulak yaylaları başta olmak üzere birçok merasında sürü sahiplerine ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, yaklaşık 6 ay boyunca göçerleri misafir ediyor. Sonbahara kadar onlarca bitki türüyle beslenen küçükbaş hayvanlar, havaların soğumasıyla sahipleri ve çobanları tarafından günler süren zorlu yolculuğun ardından ovalara indiriliyor.

Bu sezon Ağrı Dağı'nın son konuklarından olan göçerlerden Ferzende Güç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağmadan önce dönüş hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Yaklaşık 30 yıldır Ağrı Dağı'nın yaylalarını kullandıklarını belirten Güç, "İlkbaharın gelmesiyle Ağrı Dağı'nda bulunan yaylalara gidiyoruz. Şimdi sonbahar geldi, havalar yukarıda daha da soğuk, bundan dolayı sürülerimizi ovaya indirdik." dedi."Kış iyice bastırana kadar ovalarda otlatacağız"

Çiftçilerden Ahmet Aras ise hayvancılığın zor bir meslek olduğunu fakat geçim kaynakları olmasından dolayı bu zorluklara katlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nda bulunan yaylamızda 5 ay kaldık fakat orada artık hayvanları idare edecek ot kalmadı, şimdi ovaya indik. Mesleğimiz çok zor ama ne yapalım, tek bildiğimiz iş bu olduğu için bu işten vazgeçemiyoruz. İlkbaharda gittiğimiz dağdaki yaylalardan şimdi ovaya indik. Artık kış iyice bastırana kadar hayvanlarımızı ovalarda otlatacağız."