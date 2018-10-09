Ağralı, Kulu'da istişare toplantısına katıldı

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Kulu İlçe Teşkilatı 71. İstişare Toplantısı’na katıldı.

Milletvekili Ağralı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kızılcahamam toplantısının verimli geçtiğini söyledi.

İç ve dış politikanın yanı sıra son dönemlerde yaşanan ekonomik süreçle ilgili ciddi değerlendirmeler yapıldığının altını çizen Ağralı, şunları kaydetti:

"Geçmişte belediyecilik demek ideolojik bir yapılanma demekti. Hizmet ön planda değildi. Bu yapı hep tersine işledi. Şu anda bile baktığımızda bazı illerimizde bu yapı devam ediyor ve hizmetten mahrum kalmış durumdalar. AK Parti belediyeciliğin olduğu yerde hizmet pik seviyede yapıldı. Bu dönem belediyeciliğin önemi gönül belediyeciliği, gönüllere girmemiz lazım. Gönüllere girmeden hizmet tek başına bir anlam ifade etmiyor. Kulu ilçemiz sınırlarıyla ifade edilen bir ilçemiz değil. Uluslararası platformda konuşulan Avrupa'da gündem olan ve vatandaşların da Avrupa'yla mukayese ettiği bir ilçe olunca beklentide çok yüksek, istenilen standartlarda yeni dönemde gerçekleştireceğiz."

Daha sonra Kulu Girişimci İşadamları Derneği'ni ziyaret eden Ağralı, burada iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ağralı, dernek başkanlığına yeni seçilen İsa Çakmak'ı tebrik etti.