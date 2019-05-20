Ağlardan kurtarılan balıklar suya bırakıldı

KONYA (AA) - Konya’da, baraj gölünde yapılan denetimlerde ele geçirilen ağlardan kurtarılan canlı tatlı su balıkları yeniden suya bırakılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyşehir yolu üzerindeki Altınapa Barajı'nda kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için gece gündüz yürüttüğü denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyelerinin de destek verdiği denetimlerde, baraj gölünde kaçak avlanmak amacıyla üç farklı noktada su yüzeyine serilmiş 300 metre uzunluğunda ağ ele geçirildiği, canlı olduğu belirlenen istilacı türler dışındaki balıkların tekrar sulara bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, baraj gölünde yürütülen denetim ve kontrollerde son 4 ay içerisinde kaçak avlanmak amacıyla toplam 11 bin metre misina ağ ele geçirildiği, toplanan ağların yakılarak imha edildiği kaydedildi.



