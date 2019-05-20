Ağlardan kurtarılan balıklar suya bırakıldı

KONYA (AA) - Konya’da, baraj gölünde yapılan denetimlerde ele geçirilen ağlardan kurtarılan canlı tatlı su balıkları yeniden suya bırakılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyşehir yolu üzerindeki Altınapa Barajı'nda kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için gece gündüz yürüttüğü denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, baraj gölünde yürütülen denetim ve kontrollerde son 4 ay içerisinde kaçak avlanmak amacıyla toplam 11 bin metre misina ağ ele geçirildiği, toplanan ağların yakılarak imha edildiği kaydedildi.