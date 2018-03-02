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Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni röntgen odası açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde yapılan röntgen odası hizmete girdi.İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, merkezi ziyaret ederek yeni yapılan röntgen odası ve depolarında...

02 Mart 2018 Cuma 15:11
Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni röntgen odası açıldı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde yapılan röntgen odası hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, merkezi ziyaret ederek yeni yapılan röntgen odası ve depolarında incelemelerde bulundu.

Merkez yöneticilerinden bilgi aldıktan sonra diş kliniklerini de ziyaret eden Türkoğlu, "Kurumumuz bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve tüm sağlık tesislerimizde her vatandaşa hızlı, etkin, kaliteli ve kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz." dedi.


Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ağız Diş Sağlığı MerkeziKırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu
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