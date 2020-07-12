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Ağaçtaki dutları yemek isteyen vatandaşlara not bıraktı
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI ORTAHİSAR KASABASINDA BİR VATANDAŞ EVİNİN BAHÇESİNİN ÖNÜNDE BULUNA DUT AĞACINDAN DUT ALMAK İSTEYENLERE “DUT YEMEK HELALDİR” YAZISI ASTI.
Genel 12.07.2020, 16:09 13.07.2020, 02:35
Ortahisar beldesinde bulunan bir vatandaş evinin bahçesinin önünde bulunan dut ağacında oldukça fazla dut olduğunu gördü. Vatandaş, evinin bahçesinin önünde bulunan dutlardan canı çekenlerin alıp yemesi için dut ağacına, “Dut yemek helaldir” yazısı astı.