Ağaca çarpan kamyonetin sürücüsünü itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da kamyonetiyle ağaca çarpan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarılabildi.
Ahmet Biçer idaresindeki 42 RJ 696 plakalı kamyonet, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Sürücü kabininde sıkışan Biçer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında güçlükle kurtarıldı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Biçer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.