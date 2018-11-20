Ağaç ve tahta parçalarını makete dönüştürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaşayan 51 yaşındaki Hüseyin Yalama, ağaç ve tahta parçalarından gemi maketleri yapıyor.

Eldivan ilçesinde tek başına yaşamını sürdüren Yalama, marangozlardan ve atölyelerden çıkan atık ağaç ve tahta parçalarını toplayıp evine götürüyor.

Yalama, AA muhabirine, maket yapımıyla ilgili herhangi bir eğitim almadığını, kendi kendine öğrendiğini söyledi.

Yapmak istediği şeyi bir kere görmesinin yeterli olduğunu dile getiren Yalama, "Daha sonra aynısını yapabilirim ama elimde yeterli alet olmadığı için yapmam biraz uzun sürüyor. ilk maketimi 1990 yılında yaptım." dedi.

Bugüne kadar 150 civarında gemi maketi yaptığını belirten Yalama, bazılarını sattığını ama çoğunu ise hediye ettiğini belirtti.

Yalama, büyük bir gemi maketini yaklaşık 20 günde tamamladığını da sözlerine ekeledi.