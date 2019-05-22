Ağaç altında bulunan keçilerin üzerine yıldırım düştü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağaç altında bulunan 27 keçi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ömerşeyhler Mahallesi'nde ağaç altında otlayan keçilerin üzerine yıldırım düştü.

Keçilerden 27'si telef oldu. Telef olan keçiler belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Ömerşeyhler Mahallesi Ayhan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabası olan Ali Çakır'a ait keçilerin yıldırım sonucu telef olduğunu söyledi.



Yağışı başlamasıyla keçilerin ağaç altında beklediğini ifade eden Çakır, arazide yayılan ve otlayan keçiler, başlayan sağanakta, kendiliğinden arazide bir çam ağacının dibinde toplanmışlar ve o sırada çam ağacına yıldırım düşmesi sonucu 27 keçi telef olmuştur" dedi.







