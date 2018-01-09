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Ağabeyini bıçakla yaralayan sanığa hapis

- Kayseri'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

09 Ocak 2018 Salı 15:26
Ağabeyini bıçakla yaralayan sanığa hapis
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, üvey ağabeyini bıçakla yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ferdi Erdoğan (18), tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Ağabey Mustafa Erdoğan ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ferdi Erdoğan, savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

"Ağabeyim benim canımdır, ciğerimdir." diyen Erdoğan, Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Eğitimime devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Mustafa Erdoğan da telefonda konuştukları kardeşinin kendisine küfrettiğini iddia etti.

Mustafa Erdoğan, "Yanına gittim, tartıştık, kavga çıktı. Beni bıçakladı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca bıçak bulundurmaktan 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın bu cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Ferdi Erdoğan, Mayıs 2017'de üvey annesini kendi evine götürdüğü için Mustafa Erdoğan ile tartışmıştı. Ferdi Erdoğan, çıkan kavgada ağabey Erdoğan'ı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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"kasten öldürmeye Teşebbüs"Kayseriüvey AğabeyYahyalı
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