Afyonkarahisar'daki otobüs kazası

ESKİŞEHİR/BİLECİK (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan Sabri Demir'in cenazesi Eskişehir'de, Hasan Işık'ın cenazesi ise Bilecik'te toprağa verildi.

Eskişehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Sabri Demir'in naaşı, Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, mahalle mezarlığına götürüldü. Demir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Sabri Demir ve eşi Rüveyda Demir'in Antalya'da yaşayan kızları Arzu Tutlu ve 1,5 yaşındaki torunları Duru'yu ziyaret ettikleri ve Eskişehir'e döndükleri öğrenildi.

Demir'in aynı kazada ağır yaralanan eşi Rüveyda Demir'in, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yolculardan Hasan Işık'ın (55) cenazesi ise Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Çelebi Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Işık'ın kızının 4 yıl önce Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni kazanması ve kendisinin de 6 yıldır böbrek hastası olması nedeniyle daha iyi tedavi görmek için Antalya'ya taşındığı öğrenildi.

Bu yıl kızlarının üniversiteden mezun olması nedeniyle Işık ailesinin Söğüt ilçesine tekrar taşınmayı planladıkları öğrenildi.

Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, dün Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmiş, 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.





