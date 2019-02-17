Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Anıtpark Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde, CHP'nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil'deki terör baronlarının artık doğrudan AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef göstermeye başladığını belirtti.

Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Batıda AK Parti'yi çökerteceğiz'. Önceki gün bir tanesi çıkmış, 'AK Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun.' diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis'teki temsilcileri de çıkıyor, 'şuralarda kazanacağız, Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Millet yerine, bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, şehirlerimiz, ülkemiz için en küçük bir projesi, hayali, hedefi olmayan, sadece kendi hiziplerinin, kendi ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz işte bu CHP'nin dümen suyuna girerek, PKK ve FETÖ ile aynı ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda CHP'yi esir alan bu gayri milli zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak görüyoruz."

- "31 Mart, siyaset mühendisliklerinin hüsrana uğradığı gün olacak"

Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarının ülkenin CHP ve "zillet ittifakı" kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"31 Mart, siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. İnşallah 31 Mart, her alanda Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizi yeni ufuklara, yeni başarılara taşıyan özellikle böyle bir yolun kilometre taşları olacaktır. Onlar ne yaparsa yapsın biz muhakkak Rabiamızla yola devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, kiminle kol kola girerse girsin biz şehitlerimizden ilham alarak yola devam edeceğiz. Her fırsatta Rabiamızı haykıracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz."

- Notlar



Toplu açılış töreni için Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan Anıtpark Meydanı'na, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Sen yürü usta, aldırma kurda kuşa, bu hak dava yolunda Afyon senin yanında ", "Cumhuriyetin kazanıldığı, AK Parti'nin kurulduğu topraklara hoşgeldiniz", "Önce millet, önce memleket" ve "Belediye işi gönül işi memleket işi gönül işi" yazılı pankartlar asıldı.

Törende, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da birer konuşma yaptı.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti milletvekilleri katıldı.

(Bitti)











