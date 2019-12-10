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Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
Genel 10.12.2019, 13:19
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 10 bin 251 gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 389 jel, 802 macun, 78 krem, 37 sprey, 41 damla ve 16 çikolata ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
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