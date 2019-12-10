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Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

Genel 10.12.2019, 13:19
Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince baharatçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren baharatçılara yönelik yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler satıldığı tespit edilen 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 bin 251 gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 389 jel, 802 macun, 78 krem, 37 sprey, 41 damla ve 16 çikolata ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

#gözaltı #gümrük kaçağı
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